'Kocaeli'de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı' Projesi Başvuruları Başladı

Yoğun ilgi nedeniyle ikinci etabı da açılan projeye yeni kayıtlar alınıyor.

İLK ETABI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Gerek ulusal, gerek uluslararası çok sayıda önemli yatırıma ev sahipliği yapan kentimizin, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmesi için; mevcut işletmelerin markalaşma bilincini ve marka işletmelerin sayısını artırmayı hedefleyen Kocaeli Ticaret Odası'nın başlattığı 'Kocaeli'de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı' isimli projenin ilk etabı başarıyla tamamlandı. 1 ay süreyle uygulanan projede 23 işletmeye,"Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar, Markanın Önemi ve Bileşenleri Marka Değeri Yaratma Süreçleri, Sürdürülebilir Marka Geliştirme Yöntemleri, Marka Değeri Oluşturma Aşamaları- Marka Farkındalığı, Marka Çağrışımı/İmajı Algılanan Kalite Marka Bağlılığı-Örnek Uygulamalar" konularında kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda işletmeler gruplarına göre ayrılarak, birebir özel eğitim desteği de sağlandı.

ÜCRETSİZ KAYIT VE KATILIM

Projenin ilk etabına katılan 23 işletmenin olumlu geri bildirimleri ve yoğun ilgi nedeniyle, ikinci etap için de başvurular alınmaya başlandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın da Teknik Destek Programı'nda yer alan ve katılımcılar için tamamen ücretsiz olan projeye kayıtlar açıldı. Eğitim, danışmanlık ve analiz süreçlerini kapsayan 'Kocaeli'de İşletmeler İçin Marka Olma Zamanı! isimli projenin 2. Etabına 22 Kasım 2018 Perşembe gününe kadar kayıt yaptırılabiliyor.