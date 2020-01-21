Kocaeli'de "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğinde "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" gerçekleştirildi.

MARKA 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Fizibilite Projesi kapsamında İzmit'teki bir otelde düzenlenen çalıştayda, Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili tarafından katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalıştayın açılışında konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, sanayicilerin nitelikli eleman aradığını belirterek, şu anda işsizlik olduğunu ancak aynı zamanda sanayicilerin de eleman bulamadığını kaydetti.

Çalıştayın bu açığa değindiğini ifade eden Çöpoğlu, "Nitelikli iş gücü yetiştirmemiz lazım. Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Projesi bu aşamada önemli. Çalıştayımız mesleki eğitim kampüsleriyle bu sorunlara çözüm üretecek. Büyükşehir Belediyesi de bu konuya ayrı bir önem veriyor. Bu son derece kıymetli bir çalışma." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da istihdam konusuna özellikle KO-MEK'in mesleki eğitim kurslarıyla destek verdiklerini dile getirerek, KO-MEK'in mesleki eğitimleriyle birçok insana eğitim vererek iş sahalarında yer bulmalarına vesile olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından çalıştayda, çeşitli konularda dört oturum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA