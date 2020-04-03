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Kocaeli'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.

03.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:40
Kocaeli'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde bariyeri aşarak istinat duvarından düşüp dik durumda kalan tırın sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolu Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde seyreden A.M. yönetimindeki 63 KV 403 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak savruldu.
Daha sonra yol kenarındaki bariyeri aşan tır, istinat duvarından sokağa düşerek dik konumda kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır, bulunduğu yerden kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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