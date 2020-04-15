Kocaeli'de izinsiz üretilen 90 bin maske ele geçirildi
Kocaeli'de izinsiz üretilen 90 bin maske ele geçirildi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine yapılan polis operasyonunda izinsiz olarak üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi.
15.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:07
KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine yapılan polis operasyonunda izinsiz olarak üretilmiş 90 bin adet maske ele geçirildi. Kocaeli'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde izinsiz tıbbi maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında izin ve ruhsat olmadan üretilmiş 90 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA