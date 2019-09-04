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Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası

Kocaeli'de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

04.09.2019 10:02 Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası
Kocaeli'de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerindeki iş yerleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Şüpheliler D.S, H.O, R.Y, H.O. ve İ.Ö. çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O. ve İ.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin Körfez ilçesinde 4, Dilovası ilçesinde 3 ve Gebze ilçesinde de 4 hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Dilovası, Marmara, Kocaeli, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

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