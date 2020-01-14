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Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak olarak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

14.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:46Kocaeli'de kaçak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak olarak çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iş yerlerinde kaçak çalışan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişileri yanında çalıştırdıkları tespit edilen iş yeri sahipleri L.K. ve F.K. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler de gerekli işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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