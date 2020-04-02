Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de, kaçak imalathanelerde 2 bin maske ele geçirildi

KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde, izinsiz maske üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen baskında, 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

02.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:01
Kocaeli'de, kaçak imalathanelerde 2 bin maske ele geçirildi

KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde, izinsiz maske üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen baskında, 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak, bunları stoklayanlara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda, izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin cerrahi maske, cerrahi maske yapımında kullanılacak 6 bin kesilmiş kumaş ile cerrahi maske yapılabilecek malzemeler ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.?


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Çayırova, Kocaeli, Darıca, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de, kaçak imalathanelerde 2 bin maske ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: Zonguldak'taki özel kömür işletmelerinde üretim durduruldu - Haber 18:12: FLAŞ - Haber 18:12: KOCAELİ 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü - Haber 18:12: ANKARA TBMM Adalet Komisyonu'nda 'koronavirüs' önlemi - Haber 18:12: SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber