Kocaeli'de Kaçak Kazı Operasyonu

15 Kasım 2018 Perşembe 10:57



15 Kasım 2018 Perşembe 10:57

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri sit alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Sultaniye Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda alet ve ekipman ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.