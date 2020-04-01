Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın

KOCAELİ'nin Kartepe , Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda izinsiz olarak üretilerek, stoklanan 9 bin 400 adet maske ve maske yapımında kullanılan kumaş ile malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan imalathanelere baskın düzenledi. Kartepe, Darıca ve Çayırova'da bulunan imalathanelere düzenlenen baskında izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 9 bin 400 adet cerrahi maske, 5 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak kesilmiş kumaş ve çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi. İmalathaneleri işleten kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA