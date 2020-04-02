Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın
Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskınKOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.
02.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:01
Kocaeli 'de kaçak maske imalathanelerine baskın
KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin adet cerrahi maske, 6 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak kesilmiş kumaş ile çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde izinsiz maske üretimi yapan imalathanelere düzenlenen baskında 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin adet cerrahi maske, 6 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak kesilmiş kumaş ile çok sayıda cerrahi maske yapılabilecek malzeme ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Kaynak: DHA