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Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine polis baskını

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen polis baskınlarında, kaçak olarak üretilen 2 bin cerrahi maske ve 6 bin maskelik malzemeye el konuldu.

02.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:15
Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine polis baskını
Kocaeli 'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen polis baskınlarında, kaçak olarak üretilen 2 bin cerrahi maske ve 6 bin maskelik malzemeye el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelerde izinsiz tıbbi malzeme üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin adet cerrahi maske ve 6 bin adet de cerrahi maske yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış kumaş ile çok miktarda malzeme ele geçirildi. İmalathanelerdeki şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çayırova, Kocaeli, Darıca, Polis, 3. Sayfa
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