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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde, bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 590 adet kaçak sigara, tütün ve çay ele geçirildi.

29.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:13Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

KOCAELİ'nin ve Darıca ilçelerinde, bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 590 adet kaçak sigara, tütün ve çay ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı. Aramalarda 6 bin 590 adet kaçak sigara, 15 bin 600 adet tütünle doldurulmuş makaron, 500 gram nargile tütünü, 6 kilo 200 gram kaçak çay, 91 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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