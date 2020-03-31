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Kocaeli'de kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ve Derince ilçelerinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 11 bin maske ele geçirildi.

31.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:04
Kocaeli'de kaçak üretilen 11 bin maske ele geçirildi
Kocaeli 'nin Kartepe ve Derince ilçelerinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 11 bin maske ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Derince ilçesindeki bir imalathaneye yapılan operasyonda, 6 bin koruyucu maske, 400 boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi.
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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki bir terzide usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine ekiplerin iş yerinde yaptıkları incelemede, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde üretildiği tespit edilen 5 bin tek kullanımlık maske bulundu.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, 5 bin maskeyi de imha etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kartepe, Derince, Kocaeli, Güncel
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