Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi
Gebze ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maskeye el konuldu.
06.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:40
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Gebze ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 15 bin maske ele geçirildi.
İmalathanedeki 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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