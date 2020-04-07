Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olarak üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

07.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:50
Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olarak üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir imalathanede kaçak maske üretildiği tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kutulara koyulmuş halde 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 19:27: Türk Kızılay 'İmmüm Plazma' tedavisine resmen başladı - Haberler 19:25: Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler 19:25: Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haberler 19:22: Büyükşehir üreticiyi unutmadı - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler