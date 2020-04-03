Kocaeli'de kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.
03.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:06
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.
İmalathanedeki şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Darıca, Güncel