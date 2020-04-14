Kocaeli'de kaçak üretim cerrahi maske ele geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak olarak üretilen 30 bin 868 cerrahi maskeye el konuldu.
14.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:50
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üreten ve stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışma başlattı.
Körfez ilçesinde bir ikamette izinsiz cerrahi maske üretildiği bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 bin 868 maske ele geçirildi.
Şüpheli A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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