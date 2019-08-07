Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve nargile tütünü ürünlerinin ticaretinin önlenmesine yönelik ilçede bir iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde 150 adet 20'lik ve 102 adet 200'lük dolu makaron, 200 adet 200'lük boş makaron, 47 nargile tütünü, 150 adet 5 kiloluk şeffaf poşetler içinde 25 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G., (36) ve A.G. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.