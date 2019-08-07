Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.

07.08.2019 17:40 Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve nargile tütünü ürünlerinin ticaretinin önlenmesine yönelik ilçede bir iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde 150 adet 20'lik ve 102 adet 200'lük dolu makaron, 200 adet 200'lük boş makaron, 47 nargile tütünü, 150 adet 5 kiloluk şeffaf poşetler içinde 25 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G., (36) ve A.G. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32   Çetindağ'dan "çiftçilerin borcu ertelensin" talebi
18:32   (Geniş Haber)Sefaköy'de atık deposunda yangın
18:31   Kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmadılar
18:30   Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Beştepe'de
18:30   Kayseri'de cinayet
18:29   İSTANBUL- ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU
18:26   Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı