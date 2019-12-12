Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün gece saatlerinde tartıştığı karısını darp ederek öldüren şahıs, bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilesi Kazım Karabekir Caddesi Yunus Emre Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Aslı Şahin ve eşi O. Şahin arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

SOPAYLA VURDU, BURNUNU KIRDI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi ile O. Şahin, Aslı Şahin'i sopayla darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin hayatını kaybetti. Aslı Şahin'in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Karısının öldüğünü anlayan O. Şahin ise bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise O.Şahin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.