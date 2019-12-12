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Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Bir kadın cinayeti haberi de Kocaeli'nin Darıca ilçesinden geldi. Eşiyle tartışmaya başlayan şahıs, önce sopayla darp etti. Eşinin burnunu da kıran cani koca, ardından boğarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs, polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

12.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:48

'nin ilçesinde dün gece saatlerinde tartıştığı karısını darp ederek öldüren şahıs, bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf ederek teslim oldu.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilesi Kazım Karabekir Caddesi Yunus Emre Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Aslı Şahin ve eşi O. Şahin arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

SOPAYLA VURDU, BURNUNU KIRDI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi ile O. Şahin, Aslı Şahin'i sopayla darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Aslı Şahin hayatını kaybetti. Aslı Şahin'in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Karısının öldüğünü anlayan O. Şahin ise bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise O.Şahin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
MAZLUM:Aklınız varsa evlenmeyin zaman çok kötü ekonomik sıkıntılar eve ister istemez olumsuz yönde yansıyor işten eve günün stresiyle gelen erkek tartışma esnasında kadınların alttan almayıp karşılık vermeleri bir anlık öfkeyle erkeği çileden çıkarması bu tür facialarıda beraberinde getiriyor maalesef
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DÜRÜST BEYFENDİ:Kişisel sorunlarınızı dertlerinizi yakınlarınızdan çıkartmak yerine adam akıllı oturup düşünüp uzmanlardan destek alarak parak yoksa da yakın arkadaşınla uzun uzun konuşarak sorunlarınızı çözmek yerine ölmek öldürmek canice. .
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SAKARYALI HATUN:Yeter artik yaa ! Bu kaçıncı!?! Ben artık evlenmeye korkuyorum; her yer cani dolu. :((((
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HEP ERKEK SUÇLU:bende korkuyorum heryer ahlaksız kadın doldu
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3. Sayfa

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