Haberler» Güncel» Haber

Kocaeli'de kafeteryadaki patlama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün kafeteryada meydana gelen patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

08.08.2019 21:14 Kocaeli'de kafeteryadaki patlama
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün kafeteryada meydana gelen patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan G.S, M.F.S, M.C.T. ve M.C'nin işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.C. savcılıkça salıverildi, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün Sapanca Gölü kenarındaki kafeteryanın sahibiyle tartışan iki kişi, iş yerinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmiş, patlama nedeniyle masa ve sandalyelerde hasar oluşmuştu. Sesten etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırılmıştı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, patlamanın terör bağlantılı olmadığını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgileniyor." açıklamasında bulunmuştu.

Sapanca, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:32   - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 6 kişiyi rehin tutuyor
22:30   - Özbekistan Dışişleri Bakanı, Taliban yetkilileriyle görüştü
22:26   - Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü
22:26   Karaman: "Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti"
22:26   Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltına alınması
22:24   Kafeteryadaki patlama - 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
22:20   Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü