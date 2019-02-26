Kocaeli'de Kafkaslardan Unutulmaz Gösteri

İzmit'te 2012 yılında Kafkas Dans Eğitmeni İlker Yar tarafından kurulan ve kurulduğu günden beri hem Kocaeli'yi hemde Türkiye'ye yurtiçi ve yurtdışı birçok organizasyonda temsil eden Amra Kafkas Halk Dansları ekibi gerçekleştirdiği gösteri ile büyük beğeni topladı. İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen grubun dans gösterisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Cesur Arıcan, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı Erdal Çatan ve gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda seyirci katıldı.

Gösteri ayakta alkışlandı

Genel Sanat Yönetmenliği'ni İlker Yar ve eğitmenliğini Cihat Agırba'nın üstlendiği ve yaklaşık 50 kişiden oluşan Amra Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterisinde Kuzey Kafkasya'ya özgü dans figürleri modern dans figürleri ile harmanlanarak ortaya yeni bir tarzın çıktığı gösteride ekip üyelerinin performansı göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren gösterilerde büyükler, orta yaş kategorisi ve küçükler kategorisinde dansçılar gösterilerini sundu. Gösterilerin sonunda seyirciler gösterileri ayakta alkışladı. Gösterinin sonunda konuşma yapan İlker Yar, grubun son 3 yıldır Avrupa'da birçok önemli organizasyona katıldığını yine bu yaz Avrupa turnesine çıkarak Kocaeli'yi temsil edeceğini söyleyerek geceye katılanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler