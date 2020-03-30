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Kocaeli'de kamu personeli serbest kıyafetle mesaiye gidebilecek

Kocaeli'de kamu çalışanlarının, korona virüs tedbirleri kapsamında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararla kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gidebilmesine karar verildi.

30.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:34
Kocaeli'de kamu personeli serbest kıyafetle mesaiye gidebilecek
Kocaeli 'de kamu çalışanlarının, korona virüs tedbirleri kapsamında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararla kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafetle mesaiye gidebilmesine karar verildi.

Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni bir karar daha aldı. Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kamu kurumlarında çalışan personellerin kolay temizlenebilir serbest kıyafetle mesaiye gitmeleri kararlaştırıldı. Alınan karar neticesinde kamu kurumlarında çalışan personeller, serbest kıyafetle işe gidebilecek. Üniforma giymesi gereken personeller ise alınan karardan faydalanamayacak.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kocaeli İli 2020/1 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı gereği, yeni tip coronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü açısından kişisel hijyenin önemi göz önünde bulundurularak, mevzuatı ve kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelebilme talebinin pandemi süresince uygun görülmesine karar verildi" açıklamalarına yer verildi. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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