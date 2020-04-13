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Kocaeli'de kamyonculardan Bakan Soylu'ya konvoylu destek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde istifa kararı alan ancak istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek olmak isteyen kamyoncular, sokağa çıkma yasağı biter bitmez Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu attılar.

13.04.2020 01:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:57
Kocaeli'de kamyonculardan Bakan Soylu'ya konvoylu destek
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde istifa kararı alan ancak istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek olmak isteyen kamyoncular, sokağa çıkma yasağı biter bitmez Türk bayrakları ile donattıkları araçları ile şehir turu attılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı almasının ardından Bakan Soylu'ya Türkiye genelinde görevde kalması yönünde destek mesajları yağdı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyerek görevde kalan Bakan Soylu'ya destek olmak isteyen kamyon sürücüleri, araçları ile konvoy yaparak ilçe sokaklarında tur attı. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin hemen ardından Türk bayrakları ile donattıkları kamyonları ile konvoy yapan kamyon sürücüleri, korna çalarak Bakan Soylu'nun görevde kalmasını kutladılar. Konvoyu Bakan Soylu'ya destek vermek adına yaptıklarını ifade eden kamyon sürücüleri, Soylu'ya yönelik yapılan eleştirilere de tepki gösterdiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülkeye çok şey kattığını ifade eden kamyon sürücüsü Hakan Avcıl, "3-5 çapulcu yüzünden istifa etmesini istemedik. Bir karar aldık aramızda, sokağa çıkma yasağının bitmesini bekledik. Sosyal mesafeyi koruyarak, kimseye zarar vermeden 10-15 arkadaş birleşerek bir tur attık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Kocaeli, Güncel
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