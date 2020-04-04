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Kocaeli'de karanti süresi dolan 895 kişi yurtlardan ayrıldı

Kocaeli'de İzmit ilçesindeki öğrenci yurtlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan 895 kişinin yurtlardan tahliyelerinin tamamlandığı bildirildi.

04.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:00
Kocaeli'de karanti süresi dolan 895 kişi yurtlardan ayrıldı
Kocaeli 'de İzmit ilçesindeki öğrenci yurtlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan 895 kişinin yurtlardan tahliyelerinin tamamlandığı bildirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan karantina sürecinin, kentte başarıyla yürütüldüğü belirtildi.
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ile Hollanda 'dan 18 Mart'ta kente gelen ve İzmit ilçesindeki 4 KYK yurduna yerleştirilen 859 misafirin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılandığı vurgulanan açıklamada, 19 Mart'ta Macaristan ve Tunus 'tan gelen 36 misafirle karantinaya dahil olan kişi sayısının 895'e ulaştığı hatırlatıldı.
"Psikososyal destek hizmeti verildi"
Açıklamada, bakanlığın talimatları kapsamında vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyonla sürecin yönetildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"AFAD İl Müdürlüğümüz yurtlardaki hizmetlerin genel koordinasyonu ve temizlik işlerini, İl Sağlık Müdürlüğümüz yurtlarda görevlendirdiği başhekim yetkisine haiz hekim başkanlığında sağlık kontrollerini, İl Emniyet Müdürlüğümüz güvenlik tedbirlerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yurtlardaki rutin işleyişi yönetmiş, Kızılay Şube Başkanlığımız misafirlerimizin gıda ve beslenme ihtiyaçlarını, İl Müftülüğümüz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz psikososyal destek hizmetlerini karşılamış, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de kurumlarımıza lojistik destek katkısı sunmuştur."
Açıklamada, 1 Nisan'da karantina süresi dolan 859 kişilik ilk misafir grubuna ve bir gün sonra süresi tamamlanan 36 kişilik gruba 14 gün karantinada bulunduklarına dair belge verilerek ve karantina süreçlerini 14 gün boyunca evde devam ettirmeleri yönünde Onam Formu imzalattırılarak tahliyelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 261 kişinin AFAD Başkanlığınca kiralanan 67 otobüs ile diğerlerinin de kendi imkanları ile yurtlardan ayrıldığı aktarıldı.
Bu arada, kentteki limanlara gelen gemi adamlarının farklı günlerde 6 grup halinde Gazi Süleyman Paşa Yurduna yerleştirildiği belirtilerek, "Toplam 46 gemi adamının karantina gözlem ve incelemesi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Kocaeli, Tunus, İzmit, Güncel
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