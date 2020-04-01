Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Yurt dışından gelerek Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı.

01.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:20
Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı
Yurt dışından gelerek Kocaeli 'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı. Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.
Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise otobüslerle havalimanına götürülüyor. Sabah erken saatlerde kaldıkları yurtlardan ayrılan vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlar için tüm görevlilere ve kurumlara teşekkür ettiler.
"BÜTÜN İHTİYAÇLARIMIZI SAĞLADILAR HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"
Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya'dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara'da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim" dedi.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"
Zorlu bir süreci atlattıklarını ifade eden Erdin Şimşek adlı vatandaş ise, "Burada sağlık ve hijyen açısından her şey çok güzeldi. Kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt yönetiminde, çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Allah inşallah bir daha nasip etmesin. Sıkıntılı bir süreçti ama her şey iyi geçti. Test sonuçlarımız da negatif çıktı. Sabah 04.00'te geldi sonuçlarımız. Bundan sonra evimizde 14 gün karantina uygulayacağız. Bizde varsa bile başkalarına bulaştırmamalıyız. Herkes evine gittiğinde 14 gün boyunca kendisini izole etsin. Şimdi buradan kendi aracımla İzmir'e gideceğim"
(Gürcan Yılmaz-Murat Kanber/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Kocaeli, Sabah, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Haber 10:44: Erciş'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' gönülleri fethediyor - Haber 10:44: Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı - Haber 10:44: Uluslararası öğrencilerden "evde kal" çağrısı - Haber 10:44: Mudurnu'da heyelan - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber