Kocaeli'de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı

Yurt dışından gelerek Kocaeli 'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı. Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 859'u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli'de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise otobüslerle havalimanına götürülüyor. Sabah erken saatlerde kaldıkları yurtlardan ayrılan vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlar için tüm görevlilere ve kurumlara teşekkür ettiler."BÜTÜN İHTİYAÇLARIMIZI SAĞLADILAR HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya'dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara'da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim" dedi."EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"Zorlu bir süreci atlattıklarını ifade eden Erdin Şimşek adlı vatandaş ise, "Burada sağlık ve hijyen açısından her şey çok güzeldi. Kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt yönetiminde, çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Allah inşallah bir daha nasip etmesin. Sıkıntılı bir süreçti ama her şey iyi geçti. Test sonuçlarımız da negatif çıktı. Sabah 04.00'te geldi sonuçlarımız. Bundan sonra evimizde 14 gün karantina uygulayacağız. Bizde varsa bile başkalarına bulaştırmamalıyız. Herkes evine gittiğinde 14 gün boyunca kendisini izole etsin. Şimdi buradan kendi aracımla İzmir'e gideceğim"(Gürcan Yılmaz-Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA