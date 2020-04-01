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Kocaeli'de karantina süreleri dolanlar yurtlardan ayrılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan ve son kontrollerde de semptom gözlenmeyen vatandaşlar, aralıklarla buradan ayrılıyor.

01.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:27
Kocaeli'de karantina süreleri dolanlar yurtlardan ayrılıyor
Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınan ve son kontrollerde de semptom gözlenmeyen vatandaşlar, aralıklarla buradan ayrılıyor.
Bazı vatandaşlar kendilerini bekleyen ailelerine ait araçlarla binadan ayrılırken, bazılarının sevkleri de yurt önünde hazır bekleyen otobüslerle sağlanıyor.
Yurttan ayrılan Ali Kemal Zengin, AA muhabirine, eşinin doğum yapması dolayısıyla gittiği Almanya'dan yurda döndüğünde, koronavirüs salgını nedeniyle gözetim altına alındığını söyledi.
Yurtta kaldığı sürede yeni arkadaşlar da edindiğini anlatan Zengin, şu ifadeleri kullandı:
"Devletimiz her zaman yanımızdaydı. Burada çalışan bütün personel bize çok iyi davrandı. Yemeklerimiz iyiydi. Bize çok iyi baktılar. Medyadan takip ettiğim kadarıyla bazı spekülasyonlar çıkmış. Bunların burada olan kısmı yalandır. Burada gayet iyi şekilde ağırlandık, başta devletimiz olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Millet olarak da bu badireyi atlatacağımıza inanıyorum."
Zengin, yurtta morallerinin hiç bozulmadığını, sayılı günlerinin iyi geçtiğini bildirdi.
Kendilerine iyi imkanlar sunulduğunu belirten Zengin, "Kahvaltılarımız, yemeklerimiz saatinde geldi. Doktorlarımız ve diğer görevli personel bizi çok iyi ağırladı. Bugüne ulaştığımız için mutluyuz. Oğlum bugün itibarıyla bir aylık oldu. Onlar orada kaldı. Hasretle telefonda görüşüyoruz." diye konuştu.
"Yurttaki personel bize çok iyi baktı"
Kemal Aygün de Fransa'dan yurda geldiğini söyledi.
Yurttaki personelin kendilerine güler yüzle ve iyi şekilde baktığını dile getiren Aygün, yurtta kaldıkları sürede herhangi bir eksiklerinin olmadığını ifade etti.
Aygün, son kontrollerde de semptom gözlenmediği için çıkış yaptığını ve Antalya'ya gideceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ali Fuat Cebesoy, Kocaeli, İzmit, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de karantina süreleri dolanlar yurtlardan ayrılıyor - Haberler

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