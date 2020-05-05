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Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

İngiltere'den Kocaeli'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmit ilçesindeki yurtlarda gözetim altında tutulan 342 Türk vatandaşı evlerine gönderildi.

Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı
05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:33
İngiltere'den Kocaeli'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmit ilçesindeki yurtlarda gözetim altında tutulan 342 Türk vatandaşı evlerine gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa yurtlarına yerleştirilen 342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 342 kişi, evlerine uğurlandı.
Yurtlardan ayrılanlar, AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle ya da kendi imkanlarıyla evlerine gitti.
Yetkililere teşekkür notu
Şerife Gelin Yurdu'nda kalan Ömer D, kendilerine gösterilen misafirperverliğe ilişkin duygularını kaleme aldığı notu AFAD yetkililerine iletti.
Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, "Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi. Öğretim elemanı olarak bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Şerife Gelin Yurdu görevlilerine ve Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. O gizli yöneticiler ki biz onları hiç görmedik, sanki sihirli bir elle gereksinlerimizi, bizden önce hissederek, çok güzel bir şekilde sağladılar. Burada kitap yazmaya başlamama yardımcı oldunuz, ayrıca teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

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