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Kocaeli'de 'Karfest'te eğlence

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Karfest'te vatandaşlar karların üzerinde eğlendi.

18.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:39Kocaeli'de 'Karfest'te eğlence
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Karfest'te vatandaşlar karların üzerinde eğlendi.

Kartepe'nin yamaçlarındaki Sisli Vadi'de Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından ortak düzenlenen 'Karfest', eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı. DJ performansları, lazer ışık gösterileri, canlı müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar, sucuk ekmek partisi ile eşsiz doğanın içerisindeki festivalde vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Karla kaplı tepelerden kızaklarla kayanlar, halat çekme, kartopu savaşı, penguen yürüyüşü gibi yarışmalarda eğlendi. Ayrıca festivale katılanlara yeşil Kocaeli'ye destek vermeleri için 2 bin fıstık çam fidanı dağıtıldı.Yerel sanatçıların ve grupların sahne performanslarına ev sahipliği yapan Karfest'te vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek, çay, çorba ve helva ikram edildi. Etkinlik alanında ise odunları sürekli tazelenen 25 adet varil aracılığıyla festival boyunca vatandaşların ısınması sağlandı. Festival kapsamında akşam İrem Derici konser verecek.


- Kartepekocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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