14.06.2019 16:06
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Kocaeli'de karne heyecanı

Kocaeli

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca ilçesindeki Zeki Gezer Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca ilçesindeki Zeki Gezer Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.
Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunuldu.
Okulun öğretmenlerinden Erdoğan Şahinoğlu, Serdar Numan Canbeldek ve Meltem Altınses'in de aralarında bulunduğu 400 kişilik "Keşfedilen yetenekler" grubu törene katılanlara müzik performansı sergiledi.
Burada konuşan Aksoy, bütün öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda yer almasını sağlamak amacıyla proje geliştirdiklerini belirterek, bu amaçla eğitim öğretim yılı öncesinde yöneticilerle toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Pilot okullar belirleyerek çalışmalara başladıklarını ifade eden Aksoy, bugün bu projede yer alan okullardan birinde hazırlanan performansı izlediklerini kaydetti.
Kocaeli genelinde okullarda bu projeler kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Artık yeni öğretim yılının hazırlıklarını başlatıyoruz. Okullar tatil olsa da bizler çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yaz ayında dinlenmelerini, spor yapmalarını ve fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılına daha zinde bir şekilde hazırlanmaları bizim temennimizdir." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Aksoy ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.
Kaynak: AA
Darıca, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Güncel

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