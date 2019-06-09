Kocaeli'de kavga: 1 yaralı

KOCAELİ(AA) - Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Pazar Sokak
'ta bir kişinin darbedildiği iddiası üzerine iki grup arasında kavga çıktı.
Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada yaralanan bir kişi, Farabi
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Darıca Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek kalabalığı uzaklaştırdı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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