09.06.2019 13:49
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Kocaeli'de kavga: 1 yaralı

Kocaeli

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Pazar Sokak'ta bir kişinin darbedildiği iddiası üzerine iki grup arasında kavga çıktı.
Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada yaralanan bir kişi, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Darıca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek kalabalığı uzaklaştırdı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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