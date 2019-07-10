Kocaeli'de kaza: 3'ü çocuk, 6 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Başak Yılmaz yönetimindeki 41 TB 838 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Servet Demirbaş yönetimindeki 41 AH 121 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Başak Yılmaz ile annesi Aynur Yılmaz ve hafif ticari araçtaki Samet Demirbaş ile çocukları Ecrin, Yusuf ve Arife Demirbaş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

- Kocaeli

Kaynak: DHA