Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de kazada yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kocaeli'de kazada yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15.10.2019 12:59Kocaeli'de kazada yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 1 kişi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 DD 9231 plakalı kamyon ile 41 GE 926 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih Aksoy (24), R.Ç. ve Bayram Erol (24) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile otomobil içerisinde çıkartılan Semih Aksoy, R.Ç. ve Bayram Erol sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Semih Aksoy Kocaeli Devlet Hastanesine, Bayram Erol Seka Devlet Hastanesine, R.Ç. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Semih Aksoy kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Erol da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy ve Erol'un cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Bayram Erol, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:27 Barış Pınarı Harekatı şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ın acı haberi baba ocağına ulaştı
14:21 Barış Pınarı provokasyonlarına karşı "Huzur ve Güven" uygulaması
14:16 Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
14:12 Kocaeli'de ev yangını: 2 ölü
14:12 Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14:07 Boğaziçili öğrencilerin davasında mütalaa açıklandı
14:06 Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
15.10.2019 14:35:59