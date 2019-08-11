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Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu

Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı.

11.08.2019 11:07 Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu
Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de hastaneler, Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplarla doldu. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulans ya da kendi imkanları ile hastanelere gelen vatandaşlar hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.

Kurbanlığı keserken ayağından yaralanan bir vatandaş ise 20 yıldır kurbanlık kestiğini ama ilk kez kendisini yaraladığını söyledi. Öte yandan, Kocaeli'de gecen bayramlara oranla kurbanlık keserken kendini yaralayanların hastanelerde oluşturduğu yoğunluğun bu yıl azaldığı belirtildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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