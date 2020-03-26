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Kocaeli'de kimyasal madde yüklü tırda yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

26.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:26
Kocaeli'de kimyasal madde yüklü tırda yangın
Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Halil Yavuz idaresindeki 33 DJL 01 plakalı kimyasal madde yüklü tır, Dilovası Rampası mevkisinde motor bölümünden alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü Yavuz, tırı olay yerinin yakınındaki park alanına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel

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