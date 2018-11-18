Kocaeli'de Kombi Hırsızlığı İddiası

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde yeni yapılan bir lojman inşaatından kombi çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme
Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi
'nde yapımı tamamlanan lojman inşaatından 4 Kasım'da 3 kombi çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık olayıyla ilgili çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Körfez
ilçesindeki iş yerinde gözaltına alına şüphelilerden Y.T'nin (22), piyasa değeri 9 bin lira olan 3 kombiyi hurdacıya 90 liraya sattığı tespit edildi.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Y.T, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden A.S'nin (22) işlediği suçlardan dolayı daha önce de tutuklandığı öğrenildi.
Cumhuriyet Mahallesi,İzmit,Kocaeli
18 Kasım 2018 Pazar 10:07