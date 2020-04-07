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Kocaeli'de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye etti.

07.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:06
Kocaeli'de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs nedeni ile tedavi gören çocukları unutmadı. Başkan Büyükakın, korona virüs nedeni ile hastanede tedavi olan çocuklara oyuncak gönderdi.

Başkan Büyükakın'ın aldığı oyuncaklar, nelediye personelleri tarafından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören korona hastası çocuklara verilmek üzere hastane yönetimine teslim etti.

Çocukların morallerini yüksek tutmak istediğini belirten Büyükakın, "Bu salgına karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bu hastalık ile mücadele eden çalışanlarımızı ve hastalarımızı unutmuyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkıp şuan hastanede tedavi gören çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın moralini yükseltmek ve hastalığa karşı umutlarını arttırmak için onlara oyuncak gönderdik. İnşallah bir an önce hastalığı yenerler ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönerler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yaşam
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