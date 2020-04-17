Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kocaeli'de koronavirüs denetimleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 159 kişiye idari para cezası uygulandı.

17.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:12
Kocaeli'de koronavirüs denetimleri
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 159 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kovid-19 salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması ile ilgili olarak dün kent genelinde denetimler yaptı.
735 iş yeri ve 5 bin 217 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden 7, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 92, sosyal mesafe ihlali yapan 35, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 16 ve seyahat izin belgesi bulundurmayan 9 kişiye idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde ayrıca 9 kişiye adli işlem yapıldı ve aranan 15 kişide yakalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de koronavirüs denetimleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:38: SAMSUN 99 yaşında koronavirüsü yendi - Haber 20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:37: Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı - Haber 20:36: Adana kent merkezi ve Tufanbeyli ilçesine giriş çıkış yasaklandı - Haber 20:35: Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler