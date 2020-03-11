Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de koronavirüs fırsatçılarına karşı fiyatlar kontrol edildi - Güncel

Kocaeli'de koronavirüs fırsatçılarına karşı fiyatlar kontrol edildi

KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebinin artması üzerine zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.

11.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:08
Kocaeli'de koronavirüs fırsatçılarına karşı fiyatlar kontrol edildi

KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebinin artması üzerine zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.

Kocaeli Büyükşehir zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs nedeniyle oluşan talepten dolayı, maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yapılmasını önlemek için eczane ve medikal market iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı. Eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimlerin süreceği belirtildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Kocaeli, Zabıta, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Güncel
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı