Kocaeli'de koronavirüs fırsatçılarına karşı fiyatlar kontrol edildi
KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebinin artması üzerine zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.
11.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:08
KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebinin artması üzerine zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketlerini kontrol etti.
Kocaeli Büyükşehir zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs nedeniyle oluşan talepten dolayı, maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yapılmasını önlemek için eczane ve medikal market iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı. Eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimlerin süreceği belirtildi.
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Kaynak: DHA
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