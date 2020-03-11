Kocaeli'de "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfekte ürünlere artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yaptı.
11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:11
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfekte ürünlere artan talepten dolayı fiyat etiketi denetimi yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk koronavirüs vakasının resmi makamlarca onaylanmasından sonra vatandaşlar tarafından maske ve dezenfekte ürünlere talebin arttığına dikkat çekildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerince Kocaeli genelinde artan talepten dolayı maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yaparak fiyat yükselten, eczane ve medikal market iş yerlerine fiyat etiketi denetimi yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde ilk kez bir kişide görülen koronavirüs vakasından dolayı Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşların maske, dezenfekte ve diğer sağlık ürünlerinde fahiş fiyatlara maruz kalmaması için harekete geçti. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen Büyükşehir Zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimler tüm ilçelerde önümüzdeki günlerde de devam edecek."
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk koronavirüs vakasının resmi makamlarca onaylanmasından sonra vatandaşlar tarafından maske ve dezenfekte ürünlere talebin arttığına dikkat çekildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerince Kocaeli genelinde artan talepten dolayı maske ve dezenfekte ürünlerinde fırsatçılık yaparak fiyat yükselten, eczane ve medikal market iş yerlerine fiyat etiketi denetimi yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde ilk kez bir kişide görülen koronavirüs vakasından dolayı Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşların maske, dezenfekte ve diğer sağlık ürünlerinde fahiş fiyatlara maruz kalmaması için harekete geçti. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen Büyükşehir Zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimler tüm ilçelerde önümüzdeki günlerde de devam edecek."
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Kaynak: AA
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel
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