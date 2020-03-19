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Kocaeli'de koronavirüs önlemleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.

19.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
Kocaeli'de koronavirüs önlemleri
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün evlerinde kalma kuralına uyulması konusunda bilgi veriyor.
Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

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