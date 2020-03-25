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Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Kocaeli'nin Başiskele, Çayırova ve Gebze ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:21
Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri
Kocaeli 'nin Başiskele , Çayırova ve Gebze ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her bir mahallesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda, sokak ve caddelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla periyodik olarak gerçekleştiriyor.
İlçenin sokak ve caddeleri belediye ekiplerince düzenli olarak dezenfektanlı ve tazyikli deterjanlı su ile yıkanıyor, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor.
Bunun yanında tüm kamu kuruşları, sağlık ocakları, ATM'ler, camiler başta olmak üzere ortak yaşam alanlarında da dezenfekte çalışması yapılıyor.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, salgına karşı süreci başından beri yakından takip etiklerini belirtti.
Virüsün yayılmasına engel olmak için dezenfekte çalışmasının yanı sıra genelgeleri uyguladıklarını ve denetimler yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Dezenfekte ekibimiz sahada aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz de genelgeler doğrultusunda kapatılan iş yerlerinin denetimini yapıyor. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Devlet-millet dayanışması ile bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatacağız. Halkımızdan ricamız mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları. Vatandaşlarımız resmi açıklamaları dikkate almalı, kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.
Gebze Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
İlçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Acil Sağlık İstasyonlarını ve Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Başiskele, Çayırova, Kocaeli, Gebze, Güncel

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