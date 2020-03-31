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Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

31.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:50
Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri
Kocaeli 'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karamürsel Sağlık Müdürlüğü personelinin desteğiyle kentin girişinde denetim noktası oluşturuldu.
Uygulama noktasında, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Ayrıca otobüslerdeki oturma düzeni ve yolcuların izin belgeleri kontrol ediliyor.
Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş, uygulama noktasında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Kaymakam Canbaba, kente giriş yapan vatandaşlara, zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
Gölcük
Gölcük ilçesinde, D-130 kara yolu İzmit istikameti hastane yolu kavşağında, salgınla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 93 hususi araçtaki 217 kişi, 59 ticari araçta bulunan 442 kişi bilgilendirildi.
Ekipler, vatandaşlara evden çıkmamaları ve sosyal mesafe konularında uyarısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Karamürsel, Jandarma, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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