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Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

02.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri
Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile şehirde huzur ortamının, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla birtakım önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince koronavirüs salgınının dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk üzerinde korku ve panik oluşturabileceği ve toplu halde yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin söz konusu virüsün yayılması açısından risk oluşturduğu değerlendirildiğinden huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla ilimiz sınırları dahilinde, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, iş bırakma, protesto eylemi ve etkinlikler 16 Nisan'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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