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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı, 1 kişi için adli işlem yapıldı.

15.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:38
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı
Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 109 kişiye idari para cezası uygulandı, 1 kişi için adli işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler yapıldığı belirtildi.
Denetimlerde 874 iş yeri ve 3 bin 31 kişinin kontrol edildiği bildirilen açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden 7 kişi, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 66 kişi, sosyal mesafe ihlali yapan 31 kişi, izinsiz maske satışı yapan 1 kişi, seyahat izni olmadan seyahat eden 4 kişiye idari para cezası yazıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 1 kişiye de adli işlem yapıldığına işaret edilerek, alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin kararlılıkla süreceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
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