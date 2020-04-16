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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

16.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:32
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 141 kişiye para cezası uygulandı
Kocaeli 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.
Kentte 600 iş yeri ve 4 bin 358 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, "karantina kuralını" ihlal eden 9 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 67 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 36 kişiye, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 29 kişiye idari para cezası yazıldı.
Denetimlerde ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Güncel
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