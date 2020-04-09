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Kocaeli'de koronavirüsle mücadelede, psikososyal destek hattı

KOCAELİ Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında, öğretmen ve imamların kaymakamlıklarca ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirilmeleri ve psikososyal destek hatları kurulması kararları alındı.

09.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:15
Kocaeli'de koronavirüsle mücadelede, psikososyal destek hattı

KOCAELİ Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında, öğretmen ve imamların kaymakamlıklarca ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirilmeleri ve psikososyal destek hatları kurulması kararları alındı.

Kocaeli 'de, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler artırıldı. Halkın çoğunun evlerinde kendilerine karantina uyguladıkları görülürken, 'Covid-19' tanısı koyulan ancak hastanede yatarak tedavi görmesine gerek duyulmayan hastalar için Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Samiha Ayverdi, Fatma Seher Hanım, Pertev Paşa ve Gebze yurtları kullanılmaya başlandı. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, tamamen karantinaya alınırken, aynı mahalledeki İsmail Dal Sokak üzerinde bulunan apartman da karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

ÖĞRETMEN VE İMAMLARA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV

Kocaeli Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçe sağlık müdürlüklerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında görevlendirilmek üzere, kaymakamlıklar tarafından öğretmenler ve imamlar dahil diğer kurum çalışanlarının görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Karar sonrası verilecek görevi yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan 250 öğretmen ve 30 imam, 11 ilçe sağlık müdürlüğünde bugün itibarıyla görevlendirildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK HATLARI KURULDU

Kocaeli Valiliği tarafından oluşturulan Psikososyal Destek Hatları da bugün devreye alındı. Günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yol açtığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, korku, endişe benzeri sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek hizmeti verilmesi planlanan hatları arayanlar, alanında uzman psikolog, çocuk gelişimi ve sosyal çalışma uzmanları tarafından cevaplanıyor. İzmit Akçakocabey, Gebze Beylikbağı ve Derince sağlıklı hayat merkezleri ile toplam 10 hastane bünyesinde kurulan Psikososyal Destek Merkezleri'ni arayanların sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılacak. Psikososyal Destek Merkezleri'nde, sağlık çalışanları ve tanı koyulmuş koronavirüs hastalarına da hizmet verilecek.

GÜNDE 1 MİLYON METREKARE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce dezenfekte çalışmaları ise sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı 70 kişilik personel, 22 dezenfekte aracı ile halkın toplu halde bulunması ihtimali olan toplam 1 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda her gün dezenfekte çalışması yapıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Gebze, Güncel
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