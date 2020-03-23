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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan kişi hakkında idari işlem

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evinden çıkan kişi hakkında idari işlem uygulandı.

23.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:28
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında
Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evinden çıkan kişi hakkında idari işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce yurt dışından ülkeye giriş yapan M.Z'nin 14 gün evde kalma kuralını ihlal ederek, otomobiliyle Başiskele ilçesinden İzmit 'e geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde aracı durduran ekipler, M.Z'yi araçtan indirmeyerek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.
14 gün evde kalma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan M.Z, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.
M.Z'nin, ihtiyaçlarını gidermek için evden çıktığını belirttiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Başiskele, Kocaeli, İzmit, Polis, Güncel

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