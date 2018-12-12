12 Aralık 2018 Çarşamba 11:44



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Köy Müzesi ile köy yaşamının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüveninin gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor.İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aralarında 1883 yılında yapılan beşik, 1924 yılından kalma et terazisi, 1929 yılına ait değirmen, 1935'te kullanılan değirmen taşı gibi eşyaların yer aldığı müzede, oraktan yabaya, çıkrıktan elliğe, öküz arabasından traktöre, kandilden gaz lambasına kadar köy yaşamında kullanılan 200 obje bulunuyor.Yaklaşık 1 milyon lira harcanarak yaptırılan İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Sepetçi Köy Konağı içindeki müzede, vatandaşlar tarafından bağışlanan asırlık araç gereçler yer alıyor."Müzeyi gezenler kendilerini eski köy ortamında hissediyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nevzat Doğan, eski köy yaşamından kalma onlarca parça ürünün yer aldığı köy müzesinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti.Kocaeli'nin ilk ve tek köy müzesinin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:"Şehir içi ulaşım araçlarınca da gidilebilen Sepetçi köyündeki müzeyi gezenler, kendilerini eski köy ortamında hissediyor. İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren köylerimizin Avrupa'nın köylerinden daha konforlu ve daha güzel olması için çalışıyoruz. Amacımız köy dokusunu ve köy kokusunu bozmadan şehir konforunda yaşam alanları oluşturmak. Arzumuz, artık köyden şehre değil, şehirden köye göçün sağlanması. Bu kapsamda bir yandan köylerimizin fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da sosyo-kültürel çalışmalarla buraları cazibe merkezi haline getiriyoruz. Müzemizde tarihten bu yana gerek üretim alanında gerekse günlük yaşantıda köylerimizde kullanılan malzemeleri sergiliyoruz. Amacımız, özellikle çocuklarımızın geçmişini bilen bir nesil olarak yetişmesi. Özellikle öğrencilerimiz için bir eğitim yeri olma özelliği taşıyan bu müzemiz, yerli ve yabancı turistlerimizden de büyük ilgi görüyor."