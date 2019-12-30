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Kocaeli'de "Köye Dönüş" projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köye Dönüş" projesi kapsamında 2019'da memleketine dönen 200 aileye nakliye yardımı yapıldığı bildirildi.

30.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:22 Kocaeli'de
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köye " projesi kapsamında 2019'da memleketine dönen 200 aileye nakliye yardımı yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de önemli ölçüde göç alan iller arasında yer alan Kocaeli'de, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere "Köye Dönüş" projesiyle nakliye yardımında bulunulduğu kaydedildi.
Köyüne dönmek için belediyeye başvuran ailelere yardım eli uzatıldığı aktarılan açıklamada, "200 aileye yapılan incelemeler sonrasında nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye desteğiyle 200 aile Kocaeli'den memleketlerine geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Dönüş, Güncel

Kaynak: AA

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