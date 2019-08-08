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Kocaeli'de kozmetik ürün hırsızlığı iddiası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünleri çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

08.08.2019 13:02 Kocaeli'de kozmetik ürün hırsızlığı iddiası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünleri çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muallimköy Mahallesi'ndeki bir kamyondan, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.
Çalınan ürünlerin, İstanbul'da bir depoda olduğunu belirleyen ekipler, bunları sahiplerine teslim etti.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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